Valeu a pena? Entenda como show do RBD no Nilton Santos pode gerar prejuízo ao Botafogo

Quanto o Botafogo fatura com shows no Nilton Santos?



Antes de tudo, é preciso destacar que os shows do RBD no Nilton Santos já estavam marcados desde o início do ano, antes mesmo de a CBF divulgar a tabela do Brasileirão e marcar a partida contra o Grêmio para 9 de novembro.



Os espetátulos fazem parte de uma estratégia do clube em tornar o estádio uma fonte de receita significativa. Antes do RBD, o Niltão recebeu Coldplay, Ludmilla, The Weeknd, Roger Waters e Red Hot Chili Peppers. Na próxima semana, será a vez de Taylor Swift. Ao todo, o clube deve faturar R$ 12 milhões com os concertos de 2023.



De acordo com o "canal do TF", cada show no estádio rende cerca de R$ 800 mil ao Botafogo. O clube ainda lucra com estacionamento, áreas de hospitalidade, refeição e outros pontos previstos em contrato. Como o RBD se apresentará em dois dias, o faturamento do clube será superior a R$ 1,5 milhão.