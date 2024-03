Com um a menos, Botafogo empata com o Bragantino e se classifica para a fase de grupos da Libertadores

Júnior Santos marcou o gol da classificação do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Publicada em 13/03/2024 - 23:26 • Bragança Paulista (SP)

O Botafogo empatou com o Bragantino em 1 a 1, na noite desta quarta-feira (13), e se classificou para a fase de grupos da Libertadores. Júnior Santos abriu o placar no Nabizão, e Talisson igualou. No placar agregado, o Alvinegro venceu o Massa Bruta por 3 a 2.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

O primeiro tempo entre Bragantino e Botafogo foi de dar sono. O Alvinegro buscou segurar o resultado, enquanto o Massa Bruta pouco atacou.

As emoções ficaram para a segunda etapa. Logo no início, Damián Suárez foi expulso após fazer uma falta em Juninho Capixaba. O lateral-esquerdo do Bragantino era o último homem e estava em direção ao gol.

Após a expulsão, o Bragantino partiu para cima, mas foi o Botafogo que abriu o placar com Júnior Santos. Minutos depois, Talisson igualou para incendiar a partida. No entanto, o empate permaneceu e o resultado agregado classificou o Alvinegro para a fase de grupos da Libertadores.

➡️ O QUE VEM POR AÍ?

Agora, o Botafogo volta a entrar em campo no domingo para enfrentar o Sampaio Corrêa, pelo segundo jogo da semifinal da Taça Rio. A bola rola às 18h30, no Estádio Nilton Santos. Já o Bragantino encarar o Inter de Limeira, às 16h, no Nabizão, em confronto válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

Botafogo está na fase de grupos da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)