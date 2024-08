Torcedor do Botafogo é flagrado cometendo racismo contra a torcida do Palmeiras, no Nilton Santos. (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 17:23 • Rio de Janeiro

A Conmebol denunciou o Botafogo por caso de racismo de um torcedor na partida contra o Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Nilton Santos, na última quarta-feira (14). Em vídeo divulgado nas redes sociais, torcedor aparece fazendo gestos imitando macaco para o setor destinado à torcida doclube paulista.

O Alvinegro foi denunciado no artigo 15.2 do Código Disciplinario da Conmebol e pode receber uma multa de até 100 mil dólares (R$ 540 mil, na cotação atual). O torcedor envolvido foi identificado pelo Botafogo e banido para sempre de frequentar o Nilton Santos, além de ter sido demitido do cargo na Prefeitura de Maricá.

No dia seguinte ao ocorrido, o Palmeiras enviou uma notificação à Unidade de Disciplina da entidade sul-americana reportando sobre o vídeo divulgado.

– Sr. Oscar, bom dia! Ao chegarmos à cidade de São Paulo, fomos surpreendidos pela circulação de um vídeo onde um torcedor do Botafogo foi flagrado cometendo atos de racismo contra nossos torcedores. Isso é absolutamente inaceitável. Estamos profundamente decepcionados com a conduta desse torcedor, que temos certeza não representa a maioria dos botafoguenses. Contudo, gostaríamos que o caso fosse levado à direção da CONMEBOL. Estamos cansados desses atos que tanto prejudicam e entristecem o futebol mundial. Aguardamos providências.

Com processo disciplinar aberto, a Conmebol divulgou que o Botafogo tem até sexta-feira (23) para formulrr as alegações e propor provas que considere em sua defesa. Se não as apresentar no prazo estabelecido, a Comissão Disciplinar ou, o Juiz Singular, pode decidir o caso com as provas constantes dos autos.

Torcedor foi identificado pelo Botafogo e banido de frequentar o Nilton Santos. (Foto: Reprodução)