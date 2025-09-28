menu hamburguer
Botafogo

Botafogo deve ter novidade na escalação para clássico com o Fluminense

Gabriel Silva pode aparecer na zaga; Savarino deve retornar ao time

Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/09/2025
06:30
Davide Ancelotti terá desfalques, mas também retornos
Davide Ancelotti terá desfalques, mas também retornos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
O Botafogo entrará em campo no Maracanã com uma zaga totalmente reserva, mas o técnico Davide Ancelotti vai contar com retornos importantes para o jogo com o Fluminense, neste domingo (28), a partir das 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. E deverá promover uma estreia.

➡️Botafogo defende tabu importante no clássico com o Fluminense

A principal volta deve ser a do meia Savarino. O jogador não foi relacionado no meio de semana para a partida com o Grêmio (empate por 1 a 1 em Porto Alegre) por causa de um desconforto muscular, mas tudo indica que ele estará em condições de atuar desde o início no Maracanã.

Além dele, o Botafogo terá os retornos de três jogadores que estavam suspensos e não atuaram na quinta-feira. São eles: o lateral-esquerdo Marçal e o meia Santi Rodríguez, que ficaram de fora por causa do terceiro cartão amarelo; e o atacante Chris Ramos, que havia sido expulso na vitória sobre o Atlético-MG.

Também voltam a ficar à disposição o volante Allan, que havia sido liberado para resolver problemas particulares, e o atacante Mastriani, que teve conjuntivite e também não viajou a Porto Alegre.

Gabriel Silva deve estrear na zaga do Botafogo diante do Fluminense

Apesar de todos esses retornos, Davide Ancelotti tem problemas na defesa. A zaga titular está suspensa — Alexander Barboza levou o terceiro cartão amarelo, e Kaio Pantaleão foi expulso depois do jogo com o Grêmio —, e Alex Telles saiu ainda no primeiro tempo na quinta-feira após sentir a coxa.

David Ricardo será um dos zagueiros, e a tendência é que Gabriel Silva faça sua estreia pelo Botafogo, completando a zaga.

Assim, a provável escalação do Botafogo para enfrentar o Fluminense tem Léo Linck; Vitinho, Gabriel Silva, David Ricardo e Cuiabano (Marçal); Newton, Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Savarino e Artur (Jeffinho); Arthur Cabral.

Artur tem chances de começar o clássico entre Fluminense e Botafogo
Artur tem chances de começar o clássico com o Fluminense (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

