Botafogo: Davide terá de armar novo esquema para jogo contra o Ceará

O Botafogo vem em queda livre na temporada e, apesar de manter-se no G-6 após a derrota por 3 a 0 para o Flamengo, a equipe ligou o alerta e vê urgência em reação. A oportunidade deste domingo será no duelo com o Ceará, fora de casa, no Castelão, às 18h30 (de Brasília), válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida tem tudo para ser uma missão complicada para o Glorioso na condição de visitante. Além do moral abalado pelas derrotas recentes, o técnico Davide Ancelotti terá de reconstruir um sistema que já não vem dando certo.

Todos os setores do time terão de ser modificados e com peças de características bem diferentes. A começar pela dupla de zaga, que não terá o xerife Alexander Barboza. David Ricardo é o substituto natural pela esquerda, com Gabriel Silva ou Marçal improvisado na direita — Kaio Pantaleão, vale lembrar, só voltará em 2026 após ruptura ligamentar no joelho esquerdo.

Desfalques de peso no Botafogo

Marlon Freitas e Savarino são as perdas de maior peso para o time do Botafogo. O volante e capitão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é o grande responsável por fazer a equipe, como engrenagem, funcionar. Newton e Allan podem levar a bola, mas não possuem essa características.

Já em relação ao camisa dez venezuelano, Davide tem algumas opções para modificar a armação: entrar com Tucu Correa centralizado, ou Jeffinho na esquerda e Santi Rodríguez por dentro, parem ser as mais claras. Isso tendo de combinar com o jogo de Chris Ramos, substituto natural de Arthur Cabral, fora por fratura na mão direita.

A provável escalação do Botafogo para enfrentar o Ceará tem: Léo Linck, Vitinho, Gabriel Silva, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Allan e Correa (Jeffinho); Santi Rodríguez, Artur e Chris Ramos.

Com 43 pontos, o Botafogo está na quinta colocação do Campeonato Brasileiro e quer voltar aos trilhos na reta final da luta por uma vaga na próxima Libertadores. Nos últimos cinco jogos, são três derrotas, um empate e uma vitória.