Botafogo poderá contar com reforço importante para partida contra o Fortaleza

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Fora dos últimos jogos do Botafogo, o volante Allan, um dos grandes reforços da equipe para o restante da temporada, já está recuperado de lesão. Livre das dores musculares, o jogador apareceu nas imagens divulgadas pelo clube nos treinos desta semana.

Contratado após passagem pelo Al-Wahda, o jogador de 33 anos ainda está se readaptando ao futebol brasileiro e adquirindo entrosamento e ritmo, melhorando com o decorrer dos jogos. Atualmente reserva, Allan tem sido utilizado com frequência no segundo tempo das partidas.

Quem também deve retornar à equipe é Cuiabano, desfalque contra o Bahia. No jogo com o Palmeiras, pela Libertadores, na última quarta-feira (21), o lateral caiu de mau jeito após dar um carrinho para desarmar Estêvão e teve uma luxação no ombro direito, que precisou ser recolocado no local.