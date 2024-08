Emprestado pelo Botafogo, Segovinha manda recado para: ‘Quero muito voltar’

Segovinha foi emprestado pelo Botafogo ao Al-Ain, mas pretende voltar ao Alvinegro (Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 17:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Emprestado ao Al-Ain, Segovinha planeja retornar ao Botafogo no futuro, onde tem contrato até dezembro de 2026. Em entrevista ao "ge", o meia explicou os motivos que fizeram com que não tivesse tanto sucesso em sua primeira passagem no Brasil.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

- Tenho contrato ainda e, se Deus quiser, quero muito voltar a jogar no Botafogo e fazer muito mais pelo clube. Me deixaria muito feliz e contente, e sempre vai ser uma honra vestir a camisa do Glorioso. Acho que, pessoalmente, não estava preparado mentalmente como estou agora. Sou jovem, tenho que crescer ainda e, se Deus quiser, vou ter de novo minha oportunidade no Botafogo e vou estar preparado.

No Al-Ain, Segovinha pode ter a chance de disputar o Intercontinental por conta da conquista da Liga dos Campeões da Ásia. Em seu novo clube, o paraguaio é treinado por Crespo e comentou sobre a relação com o comandante.

- O Crespo é muito bom treinador, sinto a confiança dele. Quando cheguei, ele pediu para eu ir para cima dos adversários. O que eu fizer tem que acabar em gol meu, assistência minha ou uma criação de perigo para o gol contrário.

Caso o Botafogo vença a Libertadores, Segovinha pode encontrar o Glorioso no Intercontinental, em dezembro. O meia tem contrato com o Al-Ain até junho de 2025 e depois retorna ao Alvinegro em busca de novas oportunidades.