Botafogo bate recorde de sócios-torcedores com campanha de Textor

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 17:02 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo divulgou nesta segunda-feira (9) que chegou ao maior número de sócio-torcedores da história do clube. O programa "Camisa 7" atingiu a marca de 66 mil associados, e conta com o apoio do dono da SAF do Glorioso, John Textor, com a campanha "#Bota70mil". O CEO do Alvinegro, Thairo Arruda, e o diretor de marketing, Pedro Souto, comentaram o crescimento dos STs.

- Reformulamos o Camisa 7 para ser a principal estratégia de aproximação com o torcedor. Colher os frutos desta transformação é algo que nos indica um futuro glorioso - afirmou Thairo.

- A torcida está atendendo a um chamado do John Textor. É um resultado histórico e muito importante para o Botafogo. Temos o desafio de engajar o torcedor e gerar novas receitas. Nesse sentido estamos muito confiantes para atingir os 70 mil sócios - disse Pedro.

Para a partida contra o São Paulo no próximo dia 18, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, 30 mil sócios-torcedores já confirmaram presença no Nilton Santos. Segundo o Botafogo, a expectativa é de que o clube receba o seu maior número de associados em um jogo desde o início do programa.

