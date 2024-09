Botafogo garante permanência de destaque do time até o final de 2025

Artur Jorge, treinador do Botafogo Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 14:31 • Redação do Lance!

O Botafogo já não corre mais riscos de perder um dos destaques da equipe na temporada no ano que vem. Bastos, zagueiro titular do time de Artur Jorge, atingiu as metas do contrato que engatilhavam a renovação automática com o Glorioso até o final de 2025. A informação foi confirmada pelo Lance!

Com contrato até o dia 31 de dezembro deste ano, o angolano assumiu a titularidade no miolo defensivo. São 42 partidas na temporada e quatro gols. Bastos é titular indispensável e grande nome das campanhas do time no Brasileirão e na Libertadores.

Bastos, jogador do Botafogo, durante partida contra o Fortaleza. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

A superação de expectativas no Botafogo rendeu uma convocação para a seleção angolana na disputa da Copa Africana de Nações. Bastos não era chamado para o time nacional desde 2021. Ele teria pedido um tempo longe da seleção por discordâncias com a organização da entidade.

Contratado inicialmente para compor elenco, o defensor ganhou espaço 2024 após realizar apenas quatro partidas no ano passado. Sob o comando de Artur Jorge, Bastos ganhou confiança e sequência de jogos no Botafogo.