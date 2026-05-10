O técnico do Botafogo, Franclim Carvalho, reconheceu o primeiro tempo ruim da sua equipe em Belo Horizonte, mas fez questão de valorizar o ponto fora de casa contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro. O clube carioca saiu atrás no placar e conseguiu o empate já nos instantes finais da partida.

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Com o resultado, o Botafogo chega a 18 pontos na 11ª colocação na tabela. A próxima partida será na quinta-feira, 18h, contra Chapecoense pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o próximo confronto será no domingo, contra o Corinthians, 16h, no Nilton Santos.

- Saímos daqui insatisfeitos, claro, porque não ganhamos e buscamos sempre a vitória. Agora, é um ponto importante. Estivemos sempre em busca do empate, depois de estarmos perdendo, conseguimos aos 90. Parece claro que o segundo tempo foi melhor do que o primeiro. Na primeira parte, por responsabilidade minha, não correu bem, principalmente com a bola. Na segunda parte melhoramos tanto com a bola como sem e conseguimos o empate. Queríamos os três pontos, mas é mais um ponto que somamos na nossa caminhada - disse.



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Franclim Carvalho, técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ele também comentou a atuação de Danilo, que tenta garantir uma vaga para a Copa do Mundo na Seleção Brasileira. Carvalho afirmou ter ficado satisfeito com a atuação.

- Sempre esperamos que esse tipo de jogador encha o campo. É muito jogo, são muitos minutos, e o adversário também joga e tenta bloquear o nosso jogo. Ele teve uma oportunidade no escanteio, depois com um chute, mas caiu no pé direito dele, e o melhor é o esquerdo. É um atleta que sempre tenta buscar jogo, o adversário respeita, e por isso há cobrança em cima dele. Eu fiquei satisfeito - completou o técnico.



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