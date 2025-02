Reação de Textor em gol do Racing no Botafogo viraliza: ‘Não era pré-temporada?’

Dono da SAF do Botafogo, John Textor se revoltou com a derrota do clube no segundo jogo da Recopa Sul-Americana, nesta quinta-feira (27). Após o segundo gol do Racing, o empresário deu um soco no ar e deixou a área externa de um dos camarotes em que estava no Nilton Santos. A cena repercutiu nas redes.

Em janeiro, Textor afirmou que a temporada do clube só começaria, de fato, em abril. Entre a declaração do empresário e o fim de fevereiro, o clube perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo, foi eliminado do Cariocão e sequer se classificou para a Taça Rio, e agora foi vice-campeão da Copa Sul-Americana.

