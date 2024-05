Autor do gol da classificação do Botafogo, Jeffinho desembarca de muletas e preocupa

Jeffinho desembarcou no Rio de Janeiro de muletas e virou preocupação para o Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 12:16 • Rio de Janeiro (RJ)

Autor do gol da vitória do Botafogo na Libertadores sobre o Universitário, Jeffinho desembarcou de muletas no Rio de Janeiro. Segundo o "ge", o atleta mancou em direção ao ônibus do clube, no Galeão.

O atacante precisou deixar o campo nos acréscimos da segunda etapa por conta de dores na perna após uma dividida com um defensor adversário. O jogador será avaliado pelos médicos nos próximos dias, mas não informou se o atleta possui alguma lesão.

Com vaga garantida nas oitavas de final da Libertadores, o Glorioso volta as atenções para a Copa do Brasil, onde enfrenta o Vitória, na próxima quarta-feira (22). Jeffinho é dúvida para o duelo decisivo da 3ª fase do torneio.

Na ida, o Botafogo venceu a equipe de Salvador por 1 a 0 e encara o Rubro-Negro no que será a estreia do técnico Thiago Carpini. O time de Artur Jorge precisa de apenas um empate para avançar de fase.