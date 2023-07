O camisa 34 terá de cumprir suspensão automática por receber o terceiro cartão amarelo no decorrer do duelo com o Peixe. Com isso, novamente o técnico Bruno Lage terá de jogar com uma dupla de zaga diferente. Contra os santistas, Victor Cuesta tinha cumprido suspensão e Philipe Sampaio formou a zaga com Adryelson.