Marcos Leonardo marcou os dois gols do Santos, mas Tiquinho Soares aos 39' e Adryelson, aos 42', deixaram tudo igual no placar. Com o resultado, o Botafogo chegou aos 40 pontos, 11 à frente do Grêmio, que é segundo colocado. Na próxima rodada, o Alvinegro encara o Coritiba.