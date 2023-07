A equipe contou com noite inspirada do goleiro Lucas Perri, que foi crucial para segurar as chegadas do Grêmio, principalmente com Suárez e Reinaldo. Além disso, o Glorioso soube ser letal, aproveitando as chances mais claras na partida.



+ Confira a classificação e a tabela completa do Brasileirão



Veja as notas do Lance!.