Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 21/09/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Depois do empate contra o São Paulo pela Libertadores na última quarta-feira (18), o Botafogo volta à campo neste sábado (21) para o clássico contra o Fluminense pela 27ª rodada do Brasileirão. O Glorioso terá mudança na escalação para defender a liderança do campeonato.

A única alteração da equipe que empatou com o São Paulo deve ser no meio-campo. Marlon Freitas está suspenso e será desfalque. Por isso, Artur Jorge terá a 'dor de cabeça' de escolher entre Allan, Tchê Tchê, Danilo Barbosa ou Kauê.

Reforço desta janela, Allan fez sua estreia pelo Botafogo há cerca de dois meses, em empate contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Na ocasião, jogou por 28 minutos e entrou substituindo Marlon Freitas, no segundo tempo. Mas desde então, não tem conseguido atuar por muitos minutos.

Tchê Tchê deve ser a escolha do técnico português. Desde que voltou de lesão, o volante tem sido o primeiro da fila para substituir Marlon Freitas nas últimas partidas. Foi assim contra o São Paulo, na quarta-feira, e nos últimos oito jogos em sequência.

Depois da partida pela Libertadores, Marçal falou sobre a competitividade e a disputa por posição no elenco alvinegro.

– O pessoal que chegou está correspondendo, quem estava aqui também está querendo jogar e elevando o nível. É positivo para o Botafogo, independente de quem joga o interesse é sempre ganhar jogos e ajudar nossa equipe. Ainda mais em jogos importantes assim ninguém quer ficar de fora, essa disputa está sendo sadia e vamos deixar essa dor de cabeça para o mister.

Apesar do clássico entre o mata-mata da Libertadores, Artur Jorge bateu o martelo e decidiu que não vai poupar jogadores até a próxima Data Fifa, na primeira quinzena de outubro, quando o time terá um período para descanso e recuperação. Confira o provável time titular para enfrentar o Fluminense:

John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles (Marçal); Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus (Tiquinho Soares).

A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã. O Botafogo é o atual líder do campeonato com 53 pontos, seguido pelo Palmeiras com 50, e buscar a vitória para se manter no topo da tabela.

