Artur Jorge elogia intensidade do Botafogo contra o Atlético-GO: ‘Dominamos os 90 minutos’

Artur Jorge comandou goleada do time alvinegro em Goiânia. (Foto: Vitor Silva/BFR)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 22:53 • Goiânia (GO)

O Botafogo segue firma na busca pelo título do Campeonato Brasileiro: o time de Artur Jorge bateu o Atlético-GO por 4 a 1, fora de casa, e somou três pontos importantes para se manter no topo. Após a vitória expressiva, o comandante lusitano foi só elogios para a postura do time. O placar elástico refletiu uma característica chave da atuação: a intensidade.

-Precisamos ter muita intensidade, com um ritmo de jogo muito alto para podermos tirar proveito do que temos como ideia e missão. Ou seja, buscar o gol adversário constantemente.

Apesar de ter optado por poupar peças importantes como Tiquinho Soares e Savarino, o treinador afirmou que o time dominou a partida durante os 90 minutos. Confira estatísticas da partida:

FINALIZAÇÕES: BOT 13 x 9 ACG

GRANDES CHANCES DE GOL: BOT 6 x 1 ACG

GOLS ESPERADOS: BOT 3.15 x 1.24 ACG

POSSE DE BOLA: BOT 52% x 48% ACG

DESARMES: BOT 16 x 11 ACG

ESCANTEIOS: BOT 7 x 3 ACG

O destaque do jogo foi o setor ofensivo, mesmo desfalcado: Carlos Alberto, Igor Jesus, Romero e Luiz Henrique marcaram os gols da vitória, e os três titulares, inclusive, com ótima atuações além das bolas na rede.

-O setor ofensivo correspondeu. Falamos do Tiquinho, do Júnior Santos, jogadores que não puderam contribuir. Mas encontramos soluções sabendo que seremos sempre mais fortes quando todos estiverem à disposição para contribuir com a equipe - afirmou Artur Jorge

O Botafogo é líder do Brasileirão com 43 pontos conquistados e enfrentará, na próxima rodada, o Juventude. Antes do duelo pela 22ª rodada, o Glorioso terá a partida de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Luiz Henrique foi um dos grandes destaques da vitória do Botafogo contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/BFR)