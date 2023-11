O comandante do alvinegro estava no Sporting Cristal, do Peru, até 11 de novembro. Agora no Glorioso, Tiago Nunes tem estreia marcada para esta quarta-feira (22), contra o Fortaleza, em partida atrasada, válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 19h (de Brasília).