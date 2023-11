Já o Palmeiras conquistou 28 pontos de 45 possíveis até aqui no returno - um aproveitamento de 62,2%. Mantendo essa média, o Verdão chegaria a 70 pontos ao final do campeonato. Seguindo a mesma lógica, Red Bull Bragantino terminaria com 69, Grêmio e Flamengo com 66 e Atlético-MG 65. Assim, o Botafogo precisaria de 71 pontos para ser campeão, somando 11 de 15 ainda em disputa.