AO VIVO: assita à apresentação de Gabriel Bahia, do Botafogo

O Botafogo apresenta nesta segunda-feira (8), no Estádio Nilton Santos, o zagueiro Gabriel Bahia, contratado junto ao Volta Redonda, como novo reforço com contrato até o fim do Campeonato Carioca de 2026.

Gabriel Bahia já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear nesta quinta-feira (11), contra o Vasco, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A ida foi 1 a 1, em São Januário.

Gabriel Bahia virou alternativa para o fim da janela de transferências, que fechará no dia 2 de setembro, após tratativas fracassadas por Dantas, do Novorizontino, e Alix Vinícius, do Atlético-GO. A chegada de um zagueiro destro era tratada como prioridade após a lesão de Kaio Pantaleão e o longo tempo de recuperação de Bastos.

O novo defensor do Glorioso era titular no Volta Redonda, com 17 partidas na atual edição da Segundona. Ele chegou ao clube da região Sul do Rio de Janeiro em 2023 e soma 42 aparições em passagens, somando empréstimo oriundo do Bandeirante-SP. Gabriel Bahia assinou em definitivo no início deste ano e vinha se destacado.

Gabriel Bahia foi emprstado pelo Voltaço ao Botafogo (Foto: Raphael Torres/Volta Redonda)

No acordo entre as partes, conforme apurou o Lance!, há cláusula de obrigação de compra por metas estabelecidas quanto ao desempenho pelo Alvinegro, incluindo jogos e minutos em campo.