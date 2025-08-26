O Botafogo apresenta na tarde desta terça-feira (26) o centroavante espanhol Chris Ramos como novo reforço para a temporada. Ele, que já estreou e marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, fora de casa, no último domingo, foi contratado junto ao Cádiz CF, da Espanha. ➡️ Assista ao vivo à entrevista coletiva:

Chris Ramos é uma das apostas do setor de análise de mercado da SAF, que tem se destacado no projeto tocado por John Textor. O jogador de 28 anos veste a camisa nove.

Um dos destaques do Cádiz na última temporada da Segunda Divisão da Espanha, Chris assinou por empréstimo com o Botafogo até junho de 2026. No acordo firmado entre as partes, há opção de compra ao fim do vínculo - o vínculo com o clube espanhol vai até junho de 2028.

Brilho na vitória do Botafogo

Chris saiu do banco de reservas na segunda etapa e foi o responsável pelos dois gols da vitória sobre o Juventude. Primeiro finalizando boa jogada na entrada da área, em finalização de média distância, no canto direito do goleiro Jandrei, e depois concluindo contra-ataque puxado pelo meia uruguaio Santi Rodríguez.

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (27) para a ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco. Chris Ramos deve receber mais uma oportunidade do técnico Davide Ancelotti, que, além do espanhol, conta com Arthur Cabral para o comando do ataque.