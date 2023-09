O Botafogo também terá oportunidade de acompanhar com maior atenção os jogadores que chegaram durante a janela de transferências. Além do zagueiro Bastos, que está registrado no BID mas ainda não foi apresentado, os uruguaios Mateo Ponte, Diego Hernández e Valentín Adamo também terão este período para se adaptarem ainda mais à rotina brasileira. Diego Costa também terá condições de se adaptar ao estilo de jogo do Glorioso e, quem sabe, formar uma dupla com Tiquinho.