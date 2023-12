A temporada do Botafogo começou de forma decepcionante. O time terminou a primeira fase do campeonato estadual no quinto lugar, fora da zona de classificação ao mata-mata e atrás do Volta Redonda, que atualmente disputa a Série C. Como consolação, o Alvinegro disputou a Taça Rio, que hoje serve para preencher calendário daqueles que não ficam entre os quatro melhores do Cariocão, e levou o título.