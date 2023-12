Tiago Nunes admitiu sentimento de frustração por perda do título do Brasileirão com o Botafogo. O técnico alvinegro concedeu entrevista coletiva, junto ao diretor de futebol André Mazzuco, após a derrota por 3 a 1 para o Internacional. Segundo o treinador, ele assumiu o clube com o pensamento de ser campeão.