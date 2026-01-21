Anselmi revela conversa com jogadores após vitória do Botafogo: 'Falei para eles'

O Botafogo venceu o Volta Redonda nesta quarta-feira (21), pelo Campeonato Carioca. O jogo marcou a estreia de Martín Anselmi pelo Glorioso. O argetino falou sobre a atuação após a vitória em sua primeira entrevista coletiva.

— Fico contente pelo rendimento dos jogadores. Falei para eles. Não pela vitória, mas pelo que treinamos. Como treinador, tenho que sair do resultado, do placar. Tenho que pensar no rendimento dos jogadores dentro do campo e se estamos fazendo o que fizemos no treino. Hoje fiquei feliz — disse Anselmi, que seguiu:

— Não é fácil fazer coisas novas, mas os jogadores tentaram e conseguiram. É verdade, temos que melhorar muito, mas foi o primeiro jogo. Acho que a pressão foi bem, a pressão após perder a bola, que é algo que eu cobro muito, também fizeram muito bem. Jogamos no campo do adversário. Mas acho que poderíamos fazer mais gols. Fico feliz, são muitas mudanças.

Anselmi é o novo treinador do Botafogo

Martín Anselmi estava livre no mercado desde o meio de 2025, quando deixou o FC Porto após a campanha no Mundial de Clubes da Fifa. Ele já havia sido procurado por John Textor no início de 2025, mas, na época, acabou deixando o Cruz Azul, do México, rumo ao Porto.

O técnico argentino teve trabalhos de destaque no Independiente del Valle, do Equador, de 2022 ao fim de 2023. Em seguida, ficou um ano no Cruz Azul, do México, até aceitar a proposta do Porto para a metade da temporada 2024/2025. Anselmi teve breve experiência no Brasil, no Internacional, em 2021, quando esteve como auxiliar técnico da comissão de Miguel Ángel Ramírez.

A negociação com o Botafogo foi a mais rápida da SAF por um treinador. O Botafogo rescindiu com Davide Ancelotti após discordâncias sobre a continuidade do preparador físico Luca Guerra, foi ao mercado, ouviu "não" de Rafael Guanaes, do Mirassol, e partiu para tratativas com Martín. Ele assinou contrato com validade até o fim de 2027.