Ancelotti tem problemas para definir escalação do Botafogo diante do Grêmio

O técnico Davide Ancelotti tem uma série de problemas para definir a escalação do Botafogo para o duelo com o Grêmio, nesta quarta-feira (24), em partida atrasada pela 16ª rodada do Brasileirão. Ao todo, sete jogadores são desfalques certos, e outros três são dúvidas.

Os desfalques atingem principalmente o setor ofensivo. Santi Rodríguez e Álvaro Montoro levaram o terceiro cartão amarelo na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, enquanto o atacante Chris Ramos foi expulso na mesma partida.

Além deles, Artur e Arthur Cabral são dúvidas para o jogo em Porto Alegre. Ele se recuperam de lesões e não foram relacionados para a partida de sábado (20).

Outro problema para Davide Ancelotti definir a escalação do Botafogo está na ala esquerda. Marçal também levou o terceiro cartão amarelo, enquanto Alex Telles se recupera de contusão e pode não ter condições de jogo.

Completam a lista de ausentes o goleiro Neto, que passou por cirurgia na coxa direita; Danilo e Nathan Fernandes, que também estão entregues aos médicos do clube; e o colombiano Jordan Barrera, está com a seleção sub-20 do país para a disputa do Mundial da categoria.

Ancelotti define escalação do Botafogo nesta terça

O treinador alvinegro vai definir a escalação do Botafogo para o jogo com o Grêmio no treino desta terça-feira. Entre as opções para o ataque, o italiano conta com Savarino, Matheus Martins, Jeffinho, Gonzalo Mastriani e Joaquín Correa. Desses, Mastriani é o único atacante de ofício.

A partida com o Grêmio em Porto Alegre é crucial para o Botafogo se manter no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos em 23 jogos, o alvinegro é o quinto colocado e está a 12 do Flamengo, atual líder da competição.