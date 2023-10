O que parecia inacessível, se tornou extremamente viável na visão do jornalista Rodrigo Mattos após o empate do Botafogo com o Goiás em 1 a 1 na noite desta segunda-feira (2), no Nilton Santos. O comunicador descartou favoritismo na disputa pelo Brasileirão e afirmou que o fator emocional pode ser primordial para dificultar ainda mais a vida do Alvinegro nas próximas rodadas.