Em vez de lançar Hugo, que esteve no aquecimento no primeiro tempo, Tchê Tchê foi deslocado para a lateral esquerda. O camisa 6 funcionou bem defensivamente, mas tirou o vigor do Botafogo. Eduardo se desdobrava ao máximo, mas atuava abaixo do esperado, enquanto Victor Sá e Luis Henrique não conseguiam arrancadas promissoras. Tiquinho Soares, ainda mais isolado, brigava para buscar jogadas.