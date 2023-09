O Botafogo voltou a demonstrar indignação com a conduta da arbitragem em uma partida pelo Brasileirão, Expulso aos 22 minutos do primeiro tempo do confronto com o Corinthians, o lateral-esquerdo Marçal não escondeu sua bronca. Enquanto saía do gramado do Estádio Neo Química Arena, o camisa 21 direcionou-se para uma das câmeras do canal Premiere e gritou: