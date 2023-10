Botafogo e Cuiabá se enfrentaram neste domingo (29), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Alvinegro teve amplo domínio da partida, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. Por outro lado, o time visitante não perdeu a chance que teve, estufou as redes do líder do torneio e garantiu uma vitória maiúscula fora de seus domínios.