O Botafogo perdeu em casa para o Cuiabá na 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e perdeu parte da gordura na liderança, ficando seis pontos à frente do Palmeiras, mas com um jogo a menos. O gol da partida foi marcado por Isidro Pitta no segundo tempo. O Cuiabá subiu para o 10º lugar. Veja os melhores momentos no vídeo acima.