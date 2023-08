A capacidade de reajustar a rota em busca do resultado marcou o Botafogo no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após um início abaixo do esperado, no qual foi surpreendida por um gol do Guaraní, a equipe de Bruno Lage entrou nos eixos e garantiu uma relevante vitória por 2 a 1 na noite de quarta-feira (2), no Nilton Santos.