Não é apenas o Botafogo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, que vem tendo um grande ano. Individualmente, o seu centroavante também vive um de seus melhores momentos da carreira - se não o melhor. Com 24 gols marcados em 2023, Tiquinho Soares bateu o seu recorde pessoal de gols em uma temporada, mesmo tendo pela frente ainda mais de um turno inteiro de Brasileirão e jogos pela Copa Sul-Americana.



Principal goleador da Série A com 13 gols marcados, Tiquinho luta também pela artilharia do ano no Brasil. Entre todos os jogadores da primeira divisão, somente dois estufaram as redes mais vezes até agora: Germán Cano, do Fluminense, com 28, e Pedro, do Flamengo, com 26. A diferença para a dupla, no entanto, já foi maior. De maio pra cá, o camisa 9 do Glorioso deixou a sua marca 12 vezes, enquanto que o argentino fez oito e o atacante rubro-negro apenas cinco.



No último fim de semana, Tiquinho foi um dos principais nomes do Botafogo na vitória por 4 a 1 sobre o Coritiba. O goleador marcou duas vezes na goleada e chegou aos 30 gols - seis em 2022 - com a camisa do clube em 50 jogos disputados desde agosto do ano passado, quando foi contratado.



PRINCIPAIS ARTILHEIROS DO BRASIL EM 2023

- Apenas jogadores da Série A



1º - Cano - Fluminense - 28 gols

2º - Pedro - Flamengo - 26 gols

3º - Tiquinho - Botafogo - 24 gols

4º - Hulk - Atlético-MG - 21 gols

Roger Guedes - Corinthians - 21 gols