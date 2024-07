Artur Jorge, técnico do Botafogo, durante partida contra o Atletico-MG no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 18/07/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro

Em uma verdadeira aula de futebol, Botafogo e Palmeiras deixam claro o motivo de estarem brigando pela liderança do Campeonato Brasileiro. As duas equipes protagonizaram, até então, o melhor e mais decisivo jogo do campeonato. E o Glorioso levou a melhor nessa. Mas o que mudou do Botafogo de 2023 para o atual?

Além de peças importantes do elenco, a chegada de Artur Jorge é o ponto chave da virada de jogo do time nesta temporada. Ao terminar 2023 com mais dúvidas do que certezas e fazer um Campeonato Carioca abaixo do esperado, o Botafogo parece ter finalmente encontrado o que precisava no técnico português.

O time de 2024 demonstra uma mentalidade forte, vencedora e que não se deixa abalar na pressão. Artur Jorge sempre falou sobre ter a calma necessária, e entender a complexidade do Brasileirão de pontos corridos. Por isso, o Botafogo deste ano já mostra ser melhor do que o da última temporada.

Apesar dos traumas, a quebra de expectativa do ano passado também trouxe aprendizado. Começou pela reformulação do elenco. Confira como era a escalação da equipe na reta final do Brasileirão de 2023:



L.Perri; V. Cuesta, Adryelson e Bastos; Victor Sá, Marlon Freitas, Gabriel Pires e Tchê Tchê; Eduardo, Junior Santos e Tiquinho Soares

Já o time atual, com a escalação que enfrentou o Palmeiras na última quarta-feira (17), só conta com quatro remanescentes: Bastos, Marlon Freitas, Junior Santos e Tiquinho Soares.

John; Damián Suárez, Bastos, A. Barboza e Marçal; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Luiz Henrique, Juniro Santos e Tiquinho Soares

Botafogo vence o Palmeiras em partida decisiva no Nilton Santos e assume liderança isolada do Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

Hoje, o Botafogo é o time com mais gols no campeonato (28), ao lado do Flamengo. Ofensivamente, é um destaque. Balançou as redes em todos os 17 jogos que disputou. E é taticamente obediente. Por isso, tem a maior média de posse de bola dentro os 20 times do Brasileirão: 50.91.

Após a vitória sobre o Palmeiras, que consolidou a liderança isolada, o técnico Artur Jorge destacou o desempenho da equipe, mas colocou os pés do chão ao falar do resto do campeonato.

- Cada jogo é um jogo e tem uma história. Jogo importante para nós. Essa vitória nos dá continuidade na liderança do campeonato, mas quero destacar o desempenho. Jogo com muita intensidade, equipes em busca da vitória e intensas. Isso valoriza nossa vitória, o Palmeiras nos criou dificuldades. Para quem assistiu e viu o jogo, ficou satisfeito. Tivemos a oportunidade de desempenhar o plano de jogo muito bem. Fomos comprometidos e capazes nas nossas ações e isso justifica a vitória, muito importante para nós.- destacou.

Esse Botafogo é mais completo taticamente, e com mais ferramentas. Fisicamente é uma máquina, que não desiste do resultado até o último minuto. O atual elenco é mais experiente e com o mental afiado. Essa boa fase é justificada nos nos resultados. O Alvinegro perdeu apenas um jogos nos últimos 16 jogos. A liderança veio como recompensa com méritos do belo campeonato que a equipe faz até aqui. Hoje, o Botafogo é mais forte e mais preparado para lutar pelo sonhado título do Campeonato Brasileiro.