Venezuela e Argentina empatam e tiram Brasil da zona de classificação

Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 20:36 • Monagas (VEN)

Venezuela e Argentina empataram em 1 a 1, na noite desta quinta-feira (10), em partida válida pela 9ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Otamendi abriu placar para a Albiceleste, enquanto Rondón deixou tudo igual.

Com o empate, a Argentina segue na liderança, com 19 pontos. A Albiceleste não pode ser ultrapassada, tendo em vista que a Colômbia perdeu para a Bolívia por 1 a 0, fora de casa.

Já a Venezuela ocupa a sexta colocação, provisoriamente, com 11 pontos. Os venezuelanos empurraram o Brasil - que enfrenta o Chile mais tarde - para fora da zona de classificação para a Copa do Mundo.

Como foi o jogo?

O gramado encharcado pela forte chuva em Maturín atrasou o início da partida em meia hora. Quando a bola rolou, o jogo ficou prejudicado pelo estado do campo.

Diante das circunstâncias, Venezuela e Argentina até que fizeram um primeiro tempo animado. Logo aos 12 minutos o goleiro Romo rebateu a bola para o centro da área. No bate e rebate, Otamendi emendou de primeira e abriu o placar.

Já no segundo o tempo, o panorama do jogo se modificou. A Venezuela passou a pressionar a Argentina, que aproveitava os espaços deixados pelo adversário. Os venezuelanos empataram aos 19 minutos, com Rondón. O atacante recebeu um cruzamento na medida de Soteldo e cabeceou sem chances para Rulli.

O que vem pela frente?

Agora, a Argentina volta a entrar em campo na próxima terça-feira (15), em Buenos Aires, quando recebe a Bolívia, às 21h, no Estádio Monumental de Núñez. A Venezuela viaja até Assunção, onde enfrenta o Paraguai, às 20h do mesmo dia, no Estádio Defensores del Chaco.

✅ FICHA TÉCNICA

VENEZUELA 1 X 1 ARGENTINA

9ª RODADA - ELIMINATÓRIAS DA COPA DO MUNDO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 10 de outubro de 2024, às 18h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Monumental de Maturín, Monagas (VEN)

🥅 Gols: Otamendi (12' do 1ºT) e Rondón (19' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: José Martínez (VEN) e Pezzella (ARG).

⚽ ESCALAÇÕES:

VENEZUELA (Técnico: Fernando Batista)

Romo; Alexander González, Yordan Osorio, Ferraresi e Aramburu; José Martínez (Edson Castillo), Rincón (Cádiz) e Herrera; Soteldo, Rondón e Savarino (Machís).

ARGENTINA (Técnico Lionel Scaloni)

Rulli; Molina, Pezella, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández (Paredes), Lo Celso (Balerdi) e Almada (Montiel); Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

🟨 ARBITRAGEM:

🟨 Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

🚩 Assistentes: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)

4️⃣ Quarto árbitro: Mathias de Armas (URU)

🖥️ VAR: Christian Ferreyra (URU)