Alex Telles se pronuncia após eliminação do Botafogo

Após a dolorosa eliminação do Botafogo para o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil, o lateral-esquerdo Alex Telles usou as redes sociais para se pronunciar sobre o momento difícil. Apesar de ter marcado o gol da equipe no tempo regulamentar — também em uma cobrança de pênalti — Telles acabou desperdiçando sua batida na disputa decisiva, o que contribuiu para a queda do Alvinegro da competição.

Nesta sexta-feira (12), o jogador publicou uma mensagem em tom de gratidão e comprometimento, ressaltando que está preparado para enfrentar os desafios que virão.

- Aprendi, na luta de cada dia, que compromisso, ética e garra são inegociáveis. Jamais fugirei das responsabilidades. Futebol é coletivo, mas sempre assumi e assumo todas elas com o desafio de seguir fazendo esse clube vencedor. Agradeço a todos pelas mensagens que recebi. Que venham as próximas batalhas. Estarei pronto pra encarar de frente todas elas! Sou um escolhido e estarei sempre presente 🫡🖤🤍 E como sempre falo: ‘É uma honra pra mim, Botafogo - escreveu o camisa 6.

Vice-artilheiro na temporada

Contratado no início da temporada, Alex Telles rapidamente assumiu papel de protagonismo no elenco. Além da segurança defensiva, se destacou pela capacidade ofensiva e já soma cinco gols em 2025 — mesmo número de Artur e Savarino — ficando atrás apenas de Igor Jesus, que marcou nove vezes antes de se transferir para o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Vale lembrar que Telles também entrou para a história do clube ao marcar um dos gols na final da Copa Libertadores de 2024, em Buenos Aires, na conquista inédita do título continental para o Glorioso.

