O técnico Renato Paiva demonstrou relativa tranquilidade após a derrota do Botafogo por 1 a 0 para o Capital-DF na noite dessa quinta-feira (22), pela Copa do Brasil. Para o treinador, o mais importante era preservar os titulares e dar rodagem ao elenco. Além disso, Paiva considera que o alvinegro teve chances de marcar, e só saiu de campo derrotado por um gol que, em sua avaliação, tem chance de concorrer ao mais bonito do ano.

— O (lado) positivo foi que muitos deles (jogadores do Botafogo) fizeram 90 minutos, outros 80. Criamos oportunidades suficientes para ganhar o jogo, em que o adversário faz um gol que, se bobear, vai para o Puskás. E nós tivemos em cima da linha, com goleiro no chão, e não conseguimos fazer o gol. A partir daí não podemos nos queixar. Então o positivo é que damos ritmo e tempo de jogo a esses jogadores — considerou Paiva.

O gol sofrido pelo Botafogo foi marcado aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Rodriguinho viu o goleiro Raul adiantado e chutou da intermediária, mandando no ângulo esquerdo da meta alvinegra.

Renato Paiva explica opção por time reserva do Botafogo

Renato Paiva mandou a campo um time praticamente todo reserva. O único titular foi Alex Telles, que só foi a campo porque Marçal sentiu desconforto muscular. O treinador disse que a opção por trocar todo o time não era a ideal, mas que o excesso de jogos e o foco na partida com a Universidad de Chile, na próxima terça-feira (27), impuseram essa necessidade.

— Obviamente que descansar os jogadores era muito importante para nós. Era uma decisão que tínhamos que fazer porque há jogadores sobrecarregados com a quantidade de jogos que estão tendo. Não gosto de fazer o que fiz hoje (quinta), uma revolução quase completa. Gosto de mudar com critério e manter uma base. Só que a vantagem de quatro gols e esta sobrecarga que alguns têm, não jogarmos no fim de semana e termos a La U no nos levou à decisão de mudar a equipe praticamente toda.

