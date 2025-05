O Bahia está pronto para a decisão desta quarta-feira contra o Internacional, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio, e ao Tricolor só a vitória interessa para garantir classificação às oitavas de final. Rogério Ceni ainda segue com desfalques para a partida, mas tem o importante retorno de Ademir.

Ademir treina pelo Bahia em Porto Alegre antes da partida contra o Internacional e é provável reforço na escalação (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Recuperado de lesão muscular, o atacante voltou a treinar com o grupo na última segunda-feira e pode estar à disposição para a partida. Utilizado como uma válvula de escape por Ceni, Ademir costuma revezar com Cauly no time titular do Bahia. A última partida do camisa 7 foi justamente na derrota por 3 a 1 contra o Nacional (URU) na Arena Fonte Nova, no dia 7 de maio, pela 4ª rodada da Libertadores.

Outro que volta ao time é o volante Jean Lucas, que cumpriu suspensão contra o Grêmio no último domingo, após expulsão no Ba-Vi do Campeonato Brasileiro.

O treinador, no entanto, segue com os desfalques do zagueiro Kanu e dos volantes Rezende e Erick, que se recuperam de lesão.

O treino e time provável do Bahia

Jean Lucas e Arias em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Bahia fechou a preparação para enfrentar o Colorado nesta terça-feira com atividades no CT do Grêmio. Após exibição de vídeos, o elenco fez um trabalho tático de posicionamento defensivo e ofensivo sob os olhares de Rogério Ceni. Na sequência, ele aplicou novo exercício tático, desta vez voltado para a troca de passes. Por fim, alguns atletas treinaram finalizações.

Assim, a provável escalação do Bahia de Rogério Ceni para enfrentar o Internacional é a seguinte: Marcos Felipe; Gilberto (Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

+ Quatro das seis derrotas do Bahia em 2025 foram definidas no segundo tempo

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BAHIA

6ª RODADA – LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 28 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Beira-Rio, Porto Alegre;

📺 Onde assistir: Paramount + (streaming);

🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG);

🚩 Assistentes: Juan Belatti e Gabriel Chade (ARG);

🖥️ VAR: Héctor Paletta (ARG).