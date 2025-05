O Bahia está pronto para a partida deste sábado contra o São Paulo, pela 11ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Casa de Apostoas Arena Fonte Nova, e ao Tricolor só a vitória interessa para se recuperar da dolorida eliminação na Libertadores e voltar ao G-6 da competição.

Treino do Bahia no estádio do Envigado FC (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Rogério Ceni segue com os velhos desfalques de Kanu e Erick, que se recuperam de lesão, e de Rezende, que está em transição.

Por outro lado, o treinador pode voltar a usar Ademir e Arias no Campeonato Brasileiro, atletas que estão à disposição depois de se recuperarem de lesão.

Outro que volta ao time é o volante Jean Lucas, que cumpriu suspensão contra o Grêmio no último domingo, após expulsão no Ba-Vi do Campeonato Brasileiro.

O treino e time provável do Bahia

Rogério Ceni comanda treino do Bahia e esboça provável escalação do Bahia contra o São Paulo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Bahia teve apenas um dia de preparação para a partida deste sábado depois da decisão contra o Internacional pela Libertadores. No treino da última sexta (30), os atletas que foram titulares no Beira-Rio deram apenas voltas no campo do CT do São Paulo antes de serem liberados. Já o restante do grupo realizou um treino tático em campo reduzido sob os olhares de Rogério Ceni.

Assim, a provável escalação do Bahia de Rogério Ceni para enfrentar o São Paulo é a seguinte: Marcos Felipe; Gilberto (Santiago Arias), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Ademir); Erick Pulga e Willian José (Lucho Rodríguez)

+ Reservas do Bahia, Nestor e Michel Araújo reencontram o São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 1 SÃO PAULO

SÉRIE A - 11ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 31 de maio de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).