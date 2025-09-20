O time do Bahia está pronto para disputar o clássico nordestino contra o Ceará, marcado para as 18h30 deste sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni tem retorno importante no elenco, mas segue com alto número de desfalques para o confronto.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

A boa notícia é justamente a volta do atacante Tiago, que treinou normalmente com o grupo e deve ser relacionado para a partida. O atleta virou uma peça importante no elenco depois da saída de Lucho Rodríguez.

Por outro lado, Ademir, Erick, Kanu e Ruan Pablo seguiram os trabalhos de transição física e técnica, enquanto Erick Pulga, David Duarte e João Paulo seguem em tratamento no departamento médico.

continua após a publicidade

Assim, a provável escalação do Bahia contra o Ceará é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly (Michel Araújo); Kayky e Willian José.

Rogério Ceni observa treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo; veja acima a provável escalação contra o Ceará (Foto: Rafael Rodrigues/ECB)

+ Everton Ribeiro traça meta para o Bahia no Brasileirão: ‘Ir direto à Libertadores’

Como foi o último treino do Bahia?

No treino da última sexta-feira, os atletas trabalharam construção de jogadas no CT Evaristo de Macedo e, logo em seguida, foram orientados por Rogério Ceni em uma atividade tática. Por fim, o elenco aprimorou finalizações.

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X BAHIA

BRASILEIRÃO - 24ª RODADA

📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro de 2025, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere;

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB);

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).