O Bahia oficializou, no fim da última semana, a compra em definitivo do meia Rodrigo Nestor, que pertencia ao São Paulo e estava no clube baiano por empréstimo. Agora, com contrato firmado até 2030, o camisa 11 se mostra feliz com a permanência em Salvador e já começa a projetar o próximos passos com a camisa tricolor.

De acordo com apuração do Lance!, Nestor foi comprado por 3 milhões de euros (cerca de R$ 23,5 milhões). Além do valor, o histórico vencedor que ele tem com o São Paulo trazem uma cobrança da torcida por desempenho, já que o meia ainda não conseguiu se firmar como titular na equipe de Rogério Ceni.

— Cara, saiu um peso das minhas costas. Quando envolve dinheiro, a cobrança sempre aumenta, e isso não é problema. Acho que esperam muito de mim porque sabem o jogador que eu sou. Esse ano já tenho sete gols - não lembro exatamente quantas assistências -, mas é um ano importante em participações diretas. Tô a um gol de alcançar minha melhor marca, então considero um bom ano. Mas ainda tenho muito pra melhorar, entendo as cobranças e não tenho problema com isso — afirmou.

Esta, por sinal, é a segunda melhor temporada da carreira de Rodrigo Nestor em números, com 12 participações em gols - sete bolas na redes e cinco assistências em 45 partidas. Ele fica atrás apenas de 2022, quando registrou 19 participações, com oito gols e 11 assistências pelo São Paulo, também sob o comando de Rogério Ceni.

Rodrigo Nestor em ação contra o Palmeiras, na Arena Fonte Nova (Foto: Caíque Higino)

Nestor adaptado à Bahia

Esse é um reflexo da adaptação de Nestor à nova casa. Formado e revelado no São Paulo, ele nunca tinha saído do estado para compromissos profissionais, mas agora já está perto de completar um ano morando em Salvador.

— Bom, quando eu saí do São Paulo e trouxe minha família pra cá - eu, minha esposa e meu cachorro, que é parte da família também -, eu queria ficar. Sempre quis ficar. Batalhei muito pra isso. Foi um pouco difícil no começo, porque era uma cidade diferente, um clube diferente, mas os jogadores me ajudaram demais e consegui me adaptar. Esse ano conquistamos dois títulos e temos a chance de quebrar mais um recorde.

— Era o que eu desejava desde o começo. Já me sentia parte do grupo, mas faltava assinar para poder fazer parte desse projeto lindo, desse clube espetacular que é o Bahia até 2030. Então, tô muito feliz. Espero poder fazer o meu melhor para que a gente possa cada vez mais evoluir e conquistar títulos — completou.