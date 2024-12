Após a assistência para o gol de Ademir contra o Cuiabá, o volante do Bahia Jean Lucas chegou a nove participações em gols no Brasileirão e se tornou o volante que lidera o ranking da estatística ao lado de Gerson, do Flamengo.

O meia já havia balançado as redes três vezes na Série A e, no último duelo, anotou sua sexta assistência no campeonato. A jogada do primeiro gol tricolor ajudou o Bahia a quebrar uma sequência negativa de sete jogos seguidos sem vencer. Com o 2 x 1 conquistado fora de casa, a equipe passa a depender apenas de si para garantir uma vaga na próxima pré-Libertadores.

Jean e Gerson são seguidos à distância por Jadson, do Juventude, que tem um gol e cinco assistências, e Thiago Maia, do Internacional, com dois gols e quatro assistências.

Jean Lucas, volante do Bahia, na partida contra o Cuiabá. (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Jean Lucas se tornou um nome contante no time titular do Bahia na temporada 2024. Neste ano, o volante é o atleta do elenco com mais jogos na temporada, com 59 partidas jogadas, sendo 34 delas pelo Brasileirão. O meia só ficou de fora em dois jogos, ambos por suspensão.

“Temos um jogo muito difícil contra o Corinthians, que será um confronto direto. O time deles vive um ótimo momento, mas tenho plena confiança na nossa equipe para fazer um grande jogo em São Paulo. Queremos essa vaga na Libertadores”, afirmou o volante de 26 anos.

O Esquadrão tem 50 pontos e é o sétimo colocado, seguido pelo Corinthians, em oitavo, com a mesma pontuação. O Cruzeiro é o nono, primeiro time fora da zona de classificação da Libertadores. Na próxima rodada, o Bahia tem um confronto direto contra o Corinthians na Neo Química Arena, em São Paulo que pode definir o futuro do time na última rodada da competição, quando recebe em Salvador o já rebaixado Atlético-GO.