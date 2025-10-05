Ingressos esgotados para Bahia x Flamengo na Fonte Nova

Não tem mais para quem quer. Os ingressos para a partida entre Bahia e Flamengo, na Arena Fonte Nova, estão esgotados. A bola rola a partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. A expectativa é de cerca de 48 mil torcedores.

O maior público do Bahia nesta temporada foi registrado no jogo de volta da final da Copa do Nordeste, quando o Tricolor goleou por 5 a 0 e confirmou o pentacampeonato diante de 48.124 pagantes.

O que está em jogo?

Depois de perder o confronto direto contra o Botafogo na última quarta-feira, o Bahia ainda pode entrar no G-4 nesta rodada, a depender do resultado dos adversários diretos nesta briga por vaga na Libertadores (Botafogo e Mirassol). Já o Flamengo quer preservar a liderança e ficar ainda mais isolado no topo do Brasileirão.

Arena Fonte Nova estará cheia para Bahia x Flamengo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Como chegar à Arena Fonte Nova?