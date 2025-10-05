Ingressos esgotados para Bahia x Flamengo na Fonte Nova
Expectativa é de 48 mil torcedores neste domingo
Não tem mais para quem quer. Os ingressos para a partida entre Bahia e Flamengo, na Arena Fonte Nova, estão esgotados. A bola rola a partir das 18h30 deste domingo (horário de Brasília), pela 27ª rodada do Brasileirão. A expectativa é de cerca de 48 mil torcedores.
O maior público do Bahia nesta temporada foi registrado no jogo de volta da final da Copa do Nordeste, quando o Tricolor goleou por 5 a 0 e confirmou o pentacampeonato diante de 48.124 pagantes.
O que está em jogo?
Depois de perder o confronto direto contra o Botafogo na última quarta-feira, o Bahia ainda pode entrar no G-4 nesta rodada, a depender do resultado dos adversários diretos nesta briga por vaga na Libertadores (Botafogo e Mirassol). Já o Flamengo quer preservar a liderança e ficar ainda mais isolado no topo do Brasileirão.
Como chegar à Arena Fonte Nova?
- Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
- Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.
