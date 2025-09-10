Apagado no jogo, o Bahia amargou mais uma dura eliminação nesta temporada ao perder para o Fluminense por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A postura inoperante do time sequer foi suficiente para fazer proveito da vantagem de 1 a 0 construída no jogo de ida.

O resultado também refletiu no comportamente de Rogério Ceni durante a entrevista coletiva, que cortou algumas perguntas e se mostrou bem abatido com o desempenho do time.

Ao ser questionado sobre o clima no vestiário depois da partida, o treinador foi bem direto na resposta.

— Uma bosta, uma mer***, não falei nada com ninguém.

Na visão de Ceni, alguns atletas abdicaram do jogo no Rio de Janeiro. Segundo ele, a única coisa boa que dá para tirar da equipe é o desempenho defensivo sólido em momentos específicos do primeiro tempo. Vale lembrar que durante os 90 minutos, o Bahia só deu dois chutes e sequer assustou a meta do goleiro Fábio.

— Com troca ou sem troca, não jogamos abslutamente nada. Não tivemos controle do jogo em nenhum momento, algo que é de costume nosso. Acho até que nos defendemos bem, mas com a bola fomos praticamente nulos, não conseguimos tabelar, construir e ter aproximações. Não tem nem como reclamar de circubnstâncias do jogo. Não colocamos nada do que trabalhamos em prática — desabafou Ceni depois da derrota do Bahia.

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Fluminense (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Postura diferente do Bahia fora de casa

Se na Arena Fonte Nova o Bahia conseguiu fazer um jogo de igual para igual contra o Fluminense e venceu ao aproveitar uma chance na reta final, no Maracanã a postura foi totalmente contrária, o que irritou profundamente o treinador.

— Não podemos jogar de uma maneira em casa e ter uma postura totalmente diferente fora de casa. Temos que competir minimamente mais do que fizemos hoje. Mesmo com desfalques e atletas voltando de lesão, poucos tiveram a intenção de jogar. É triste vir aqui falar com vocês, porque é difícil tirar um bom momento nosso, com exceção da postura defensiva no primeiro tempo. Foi uma combinação de erros fatais, um lance bobo no pênalti... Não podemos deixar Thiago Silva sozinho — completou.

Agora o Bahia volta 100% das atenções para o Campeonato Brasileiro em busca de uma vaga direta na Libertadores. A próxima partida será às 20h da segunda-feira (horário de Brasília), justamente na Arena Fonte Nova, diante do Cruzeiro, pela 23ª rodada.