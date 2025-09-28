Escalação de Bahia x Palmeiras: Ceni vai com time mais agressivo

O Bahia está escalado para enfrentar o Palmeiras logo mais às 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada. O técnico Rogério Ceni segue com desfalques importantes no time, mas tem retorno de titular.

A novidade entre os 24 relacionados é o retorno do atacante Ademir, que se recuperou de uma lesão na coxa e voltou a treinar com o grupo depois da derrota para o Vasco. Outro que trabalha normalmente é o zagueiro Kanu, que pode voltar a ser convocado pelo treinador a qualquer momento.

Entre os titulares, as duas novidades em relação ao jogo da última quarta-feira são as entradas do meia Nestor e do atacante Kayky, decisão que deixa o time do Bahia mais agressivo, com três atacantes.

Por outro lado, o volante Jean Lucas está suspenso após ser expulso ainda no primeiro tempo do duelo contra o Cruzmaltino, na última quarta-feira. Quem vai substituí-lo é o uruguaio Acevedo.

Já Erick, Ruan Pablo, Caio Alexandre e David Duarte seguem em processo de transição e ainda não estão aptos a entrar em campo. Erick Pulga e João Paulo, por sua vez, continuam tratamento de lesão no departamento médico.

Rogério Ceni, em treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Palmeiras

Diante disso, a escalação do Bahia contra o Palmeiras é a seguinte: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Nestor e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.

Já o Palmeiras de Abel Ferreira vai a campo com: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

BAHIA x PALMEIRAS

25ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 28 de setembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Palmeiras: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).