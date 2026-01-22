Bahia faz melhor campanha no atual formato do Campeonato Baiano
Tricolor segue 100% na competição
O Bahia começou o Campeonato Baiano em alta nesta temporada, com quatro vitórias em quatro jogos que garantiram ao time comandado por Rogério Ceni a liderança isolada da competição em uma campanha quase irretocável. Não só isso, o Tricolor também estabeleceu um recorde histórico de pontos no torneio estadual.
O Baianão passou a ser disputado da forma que conhecemos hoje - com pontos corridos na primeira fase - a partir de 2017. De lá para cá, nenhum time conseguiu um desempenho tão bom quanto o Bahia de 2026 nas primeiras quatro rodadas, nem o próprio Bahia. Na verdade, o que chegou mais perto foi o time vice-campeão da Jacuipense em 2022, que à esta altura do torneio também tinha 12 pontos. A diferença, no entanto, está no saldo de gols.
Enquanto o Leão do Sisal tinha nove de saldo à época, o Bahia atualmente soma 12, com 15 gols marcados e três sofridos.
Confira as campanhas do Bahia nas últimas nove edições do Baianão:
- 2025 - 5 pontos;
- 2024 - 7 pontos;
- 2023 - 9 pontos;
- 2022 - 6 pontos;
- 2021 - 4 pontos;
- 2020 - 8 pontos;
- 2019 - 5 pontos;
- 2018 - 5 pontos;
- 2017 - 4 pontos.
Bahia tem desafio a mais em 2026
O Tricolor, porém, vai ter um desafio a mais neste ano para manter essa boa sequência, já que o estadual vai acabar chocando com as datas iniciais do Brasileirão, que começa na próxima quarta-feira em partida contra o Corinthians, na Vila Belmiro. Por isso, Rogério Ceni deve continuar a estratégia de mescla dos elencos ao longo do estadual para dar minutos aos atletas mais jovens e observá-los mais de perto.
O Bahia vai tentar manter o 100% de aproveitamento em clássico contra o Vitória marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão.
Veja a campanha do Bahia no Baianão 2026:
- 1ª rodada - Bahia 4 x 2 Jequié (Arena Fonte Nova):
- 2ª rodada - Bahia de Feira 0 x 3 Bahia (Arena Cajueiro);
- 3ª rodada - Bahia 3 x 0 Galícia (Arena Fonte Nova);
- 4ª rodada - Bahia 5 x 1 Barcelona de Ilhéus (Arena Fonte Nova).
