O Bahia começou o Campeonato Baiano em alta nesta temporada, com quatro vitórias em quatro jogos que garantiram ao time comandado por Rogério Ceni a liderança isolada da competição em uma campanha quase irretocável. Não só isso, o Tricolor também estabeleceu um recorde histórico de pontos no torneio estadual.

O Baianão passou a ser disputado da forma que conhecemos hoje - com pontos corridos na primeira fase - a partir de 2017. De lá para cá, nenhum time conseguiu um desempenho tão bom quanto o Bahia de 2026 nas primeiras quatro rodadas, nem o próprio Bahia. Na verdade, o que chegou mais perto foi o time vice-campeão da Jacuipense em 2022, que à esta altura do torneio também tinha 12 pontos. A diferença, no entanto, está no saldo de gols.

Enquanto o Leão do Sisal tinha nove de saldo à época, o Bahia atualmente soma 12, com 15 gols marcados e três sofridos.

Confira as campanhas do Bahia nas últimas nove edições do Baianão:

2025 - 5 pontos;

2024 - 7 pontos;

2023 - 9 pontos;

2022 - 6 pontos;

2021 - 4 pontos;

2020 - 8 pontos;

2019 - 5 pontos;

2018 - 5 pontos;

2017 - 4 pontos.

Rogério Ceni comanda o Bahia contra o Galícia (Foto: Marcio Jose/AGIF/GazetaPress)

Bahia tem desafio a mais em 2026

O Tricolor, porém, vai ter um desafio a mais neste ano para manter essa boa sequência, já que o estadual vai acabar chocando com as datas iniciais do Brasileirão, que começa na próxima quarta-feira em partida contra o Corinthians, na Vila Belmiro. Por isso, Rogério Ceni deve continuar a estratégia de mescla dos elencos ao longo do estadual para dar minutos aos atletas mais jovens e observá-los mais de perto.

O Bahia vai tentar manter o 100% de aproveitamento em clássico contra o Vitória marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), no Barradão.

Veja a campanha do Bahia no Baianão 2026: