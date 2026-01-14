O Bahia está escalado para o segundo jogo da temporada. Logo mais às 19h15 desta quarta-feira (horário de Brasília), o Tricolor baiano recebe o xará Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, pelo Campeonato Baiano. O time comandado por Rogério Ceni entra com apenas uma mudança em relação à partida de estreia contra o Jequié.

A grande novidade é a presença David Martins na vaga de Pedrinho no meio-campo, ambos da base tricolor.

Vale lembrar que o Bahia vai jogar o campeonato estadual com um time alternativo devido ao calendário apertado em 2026. O Brasileirão, por exemplo, começa para o Tricolor a partir das 20h30 do dia 29 de janeiro, uma quinta-feira, contra o Corinthians, na Neo Química Arena.

Com um time repleto de garotos, o Bahia contou com o brilho das joias da base para vencer o Jequié na primeira rodada por 4 a 2, com gols de Jota, Ruan Pablo (2x) e Fredi. Todos eles estão no time titular nesta quarta.

Relacionados do Bahia para a partida contra o Bahia de Feira; veja abaixo a escalação pelo Baianão (Foto: divulgação)

Escalação de Bahia e Bahia de Feira pelo Baianão

A escalação do Bahia contra o Bahia de Feira é a seguinte: João Paulo; Marcos Victor, Fredi, Luiz Gustavo e Zé Guilherme; Rezende, Jota e David Martins; Kauê Furquim, Ruan Pablo e Dell.

Já o Tremendão vai a campo com: Milton; Dodô, Matheus Recife, Eduardo e Cazumbá; Wellington, Jr. Santos, Peterson e Lucas Santos; Ronan e Vitinho.

BAHIA DE FEIRA x BAHIA

2ª RODADA DO CAMPEONATO BAIANO

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h15 (de Brasília);

📍 Local: Arena Cajueiro, Feira de Santana;

📺 Onde assistir Bahia de Feira x Bahia: TVE;

🟨 Árbitro: Bruno Nogueira Prado;

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edevan de Oliveira Pereira;

4️⃣ Quarto árbitro: Jeferson Silva Andrade.