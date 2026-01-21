Ceni projeta clássico contra o Vitória e alerta parte física do Bahia

O Bahia deu mais um importante passo rumo à classificação no Campeonato Baiano ao vencer o Barcelona de Ilhéus na noite desta terça-feira e conquistar a quarta vitória seguida. Mas, ainda assim, o técnico Rogério Ceni detectou pontos de melhora para a equipe já de olho no clássico Ba-Vi e também na estreia do Brasileirão.

— Depois do terceiro jogo a gente coloca na quarta partida os jogadores que ainda não tinham atuado. Começaram a treinar no dia 5, natural que estejam um pouco abaixo fisicamente. Completamente coerente não estarem nas condições ideais. De positivo combinações de passe, sempre o entrosamento, isso eles têm. Parte física deixa ainda a desejar. Temos tempo para trabalhar, temos mais dias de descanso, três dias de treino, vamos ver como cada um se comporta para tomar as decisões já no jogo de domingo. O que se nota é que alguns estão no estágio [físico] mais avançado, outros inicial, cada um leva um tempo — avisou Ceni.

Rogério Ceni, treinador do Bahia, já pensa no clássico contra o Vitória (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

Com 100% de aproveitamento, o Tricolor deve enfrentar seu desafio mais difícil no campeonato a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), quando enfrenta o Vitória no Barradão, pela quinta rodada do Campeonato Baiano. Rogério Ceni não deu pistas do time que vai usar, mas é provável que escale uma equipe mista, já de olho na estreia do Brasileirão na próxima quarta-feira, contra o Corinthians.

— Ba-Vi é o jogo mais pesado que temos, diferente jogar com time de Série A. Dar transição custa muito mais, equipe preparada para fazer esse tipo de jogo, trabalha muito defendendo em linhas baixas e contra-atacando. Jogo sempre mais difícil.

— Vamos analisar qual vai ser a melhor escalação no sentido deste jogo, o jogo do Corinthians, do condicionamento físico de cada um, desses 30 atletas que temos, escolher a melhor equipe, não sei se com todos de hoje, mas a melhor equipe condicionada para enfrentar o Vitória e depois o Corinthians — finalizou Ceni de olho no clássico entre Bahia e Vitória.