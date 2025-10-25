Bahia tem retorno de titular contra o São Paulo; veja escalação

O Bahia está definido para a partida de logo mais contra o São Paulo, marcada para as 21h30 deste sábado (horário de Brasília), no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni, inclusive, escalou um time bem modificado em relação ao que entrou em campo na última quarta-feira, diante do Internacional.

Sem suspensos, o Bahia só tem desfalques por questões médicas para este jogo. O atacante Erick Pulga, está em reta final de recuperação de uma lesão muscular na coxa, voltou a treinar de forma parcial com o restante do grupo nesta sexta, mas segue fora da lista de relacionados. Já os meias Everton Ribeiro e Caio Alexandre fizeram trabalhos especiais na academia.

Uma das boas novidades é o retorno do zagueiro David Duarte, que desfalcou o time na partida contra o Inter na última quarta-feira devido a um trauma na costela, e volta ao time titular. Outras surpresas são as voltas de Santiago Arias, Iago Borduchi, Nestor e Tiago.

David Duarte em treino do Bahia; veja abaixo a escalação contra o São Paulo (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Escalação de Bahia e São Paulo

Assim, a escalação do Bahia de Rogério Ceni é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor; Ademir, Tiago e Willian José.

Já o São Paulo vai a campo com: Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino; Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Pablo Maia e Enzo Díaz; Lucas Moura e Luciano.

SÃO PAULO X BAHIA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 30ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, dia 25 de outubro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP);

📺 Transmissão: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Michael Stanislau (RS);

🏁 VAR: Rafael Traci (SC).