O Bahia já deixou o empate por 2 a 2 com o Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, para trás e volta as atenções para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Nacional (URU). A partida válida pela fase de grupos da Libertadores está marcada para as 19h (de Brasília), no Gran Parque Central, em Montevidéu.

A equipe comandada por Rogério Ceni nem voltou para Salvador após o jogo contra o Santos. Nesta segunda-feira, os trabalhos foram retomados no CT Joaquim Grava, centro de treinamento do Corinthians.

Os atletas que foram titulares na partida contra o Peixe fizeram trabalhos de recuperação no próprio hotel em que estão hospedados, enquanto o restante do grupo realizou atividades técnicas em campo reduzido e um treino tático de dez jogadores contra dez, seguido, por fim, de um cinco contra cinco.

O meia Everton Ribeiro participou normalmente dos treinamentos, após cumprir suspensão no jogo do último domingo, e deve ser titular em Montevidéu.

Programação do Bahia

O Bahia encerra a preparação para enfrentar o Nacional, pela Libertadores, na manhã desta terça-feira, ainda em São Paulo, antes da viagem para o Uruguai.

Depois do confronto contra o Nacional, o Tricolor vira a chave novamente para o Brasileirão e volta os olhares para o Mirassol. O Tricolor recebe a equipe paulista às 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Vale lembrar que o time baiano vem de dois empates, um pela primeira rodada da competição continental e outro pelo segundo jogo do Brasileirão. Enquanto na Série A o Bahia soma dois pontos em dois jogos, na Libertadores a equipe busca chegar ao topo do grupo e se distanciar ainda mais do Nacional, que perdeu por 3 a 0 na estreia contra o Atlético Nacional (COL).

